Собкора "Украинского радио" Шаройко арестовали в Беларуси в конце октября

17.11.2017, 13:00

Собственного корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко арестовали в Минске в конце октября, его подозревают в шпионаже, сообщила заместитель главного редактора Национальной радиокомпании Украины Светлана Мялик в Facebook.

"Собкор "Украинского радио" в Беларуси Павел Шаройко арестован. Об этом мне как руководителю Редакции зарубежной корсети сообщила жена Павла Елена. Арест, по ее словам, состоялся 25 октября в Минске", - написала Мялик.

Она также сообщила том, что перед арестом силовики провели обыски в помещении.

"Павла подозревают в шпионаже. Общение с ним происходит через переписку. Свидание не дают", - добавила зам главреда радио.

Ранее о задержании Шаройко в Беларуси сообщили председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания и генеральный продюсер "Украинского радио" Дмитрий Хоркин. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".