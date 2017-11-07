Нацсовет по телевидению отказал группе 112 Украина в изменении программных концепций

07.11.2017, 16:49

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания повторно отказал пяти региональным компаниям, вещающим в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом 112 Украина, (ООО ТВ Выбор, ООО Партнер ТВ, ООО Новый формат, ООО Лидер ТВ и ООО Ариадна ТВ) в изменении программных концепций на концепцию спутникового информационного телеканала 112 Украина.

Свои решения Нацсовет мотивирует тем, что компании победили в конкурсе с определенной концепцией регионального/местного вещания. А в результате изменения концепции вместо пяти региональных цифровых каналов в Украине было бы легитимировано создание еще одного общенационального цифрового эфирного телеканала, тогда как более 130 местных и региональных вещателей остались без цифровых лицензий.

В течение 2015 г. Нацсовет отказывал пяти компаниям из группы 112 Украина семь раз, в 2016 г. - 12 раз, в 2017 г. - восемь раз.

Отказывая компаниям группы 112 Украина в изменении программных концепций, Нацсовет по результатам внеплановых проверок объявил по три предупреждения и назначил штрафы этим компаниям за несоблюдение определенных лицензиями программных концепций.

Пять лицензиатов не оплатили штрафы и оспаривают в суде все решения Нацсовета о санкциях и об отказе в переоформлении лицензий. Рассмотрение иска Нацсовета об аннулировании лицензий заблокировано до момента решения в суде других дел. Часть дел по искам группы компаний 112 Украина против Нацсовета прошли апелляционную инстанцию, решения приняты в пользу Нацсовета.

В начале октября 2017 г. Нацсовет объявил предупреждение телеканалу 112 Украина в связи с нарушениями, выявленными во время внеплановой проверки. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.