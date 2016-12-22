Правительство одобрило решение о продлении действия ввозной пошлины на товары из РФ

22.12.2016, 11:10

21 декабря правительство приняло решение о продлении действия ставок ввозной пошлины к импорту товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация. Ставки ввозной пошлины будут действовать до 31 декабря 2017 года (включительно).

Такое решение было принято в ответ на введение Российской Федерацией соответствующих торговых запретов и ограничений в отношении Украины. С 1 января 2016 года действует перечень украинской продукции, при ввозе которой в одностороннем порядке взимаются таможенные пошлины в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Также следует отметить, что Российская Федерация приостановила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины.

Решение о продлении действия ставок ввозных пошлин на российские товары является частью комплексного противодействия экономической агрессии РФ против Украины. Кроме того, Украина продолжает требовать отмены неправомерных ограничительных мер в рамках Всемирной торговой организации.

Инф. Министерства экономического развития и торговли Украины.