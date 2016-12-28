Кабинет Министров Украины изменил пропорции распределения единого взноса на социальное страхование

28.12.2016, 17:08

С целью сбалансирования бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования на 2017 год на бездефицитной основе Кабинет Министров Украины внес изменения в свое постановление от 26 ноября 2014 г. N 675. В частности, указанные изменения касаются пропорций распределения единого взноса на социальное страхование.

Так, согласно принятому Правительством решению доля единого взноса на страхование на случай безработицы уменьшена с 7,1767% до 6,3596%; на страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве уменьшена с 14,2657% до 11,1204%; на пенсионное страхование соответственно увеличена с 78,5576% до 82,52%.

В Минсоцполитики разъясняют, что такие пропорции распределения единого взноса на 2017 год учитывают: параметры, определенные Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", принятым Верховной Радой 20 декабря 2016 г.; новый размер минимальной зарплаты (3200 грн.); финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям; дефицит средств Пенсионного фонда (141,3 млрд. грн).

Инф. Министерства социальной политики Украины.