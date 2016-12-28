С 1 января 2017 года размер должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС составит 1600 гривен

28.12.2016, 16:21

Кабинет Министров Украины сегодня, 28 декабря, на своем заседании принял постановление "Об оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы".

Как разъяснили в Минсоцполитики, проект акта был подготовлен в связи с изменениями законодательства относительно формирования с 1 января 2017 года схемы должностных окладов (тарифных ставок) работников учреждений, заведений и организаций, финансируемых из бюджета, исходя из минимального должностного оклада (тарифной ставки), который устанавливается в размере, не меньшем прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Следовательно, согласно решению правительства с 1 января 2017 года должностные оклады (тарифные ставки) рассчитываются, исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда ЕТС, установленного в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Как известно, с 1 января 2017 года - это 1600 гривен.

Одновременно руководителям учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы с целью недопущения "уравниловки" в оплате труда поручается обеспечить в пределах фонда оплаты труда дифференциацию заработной платы работников, которые получают заработную плату на уровне минимальной заработной платы, за счет установления доплат, надбавок, премий в зависимости от сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его труда.

Реализация проекта акта будет осуществлена в пределах расходов, предусмотренных на оплату труда работников бюджетных учреждений, заведений и организаций в 2017 году.

Инф. Министерства социальной политики Украины.