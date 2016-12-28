Утвержден план мероприятий по реализации положений Генсоглашения между правительством, работодателями и профсоюзами

28.12.2016, 17:04

Правительство на своем заседании утвердило план мероприятий по реализации Генерального соглашения о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине, заключенного 23 августа этого года между Кабинетом Министров Украины, Совместным представительным органом стороны работодателей и Совместным представительным органом объединений профсоюзов на 2016-2017 годы.

Генеральное соглашение содержит общие договоренности и отдельные обязательства Сторон относительно повышения конкурентоспособности национального производителя, обеспечения роста занятости, оплаты, условий и охраны труда, социальной защиты работающих, гуманитарных вопросов и молодежной политики.

План мероприятий утвержден во исполнение Заключительных положений Соглашения, им предусмотрено выполнение до конца 2017 года ряда задач центральными и местными органами исполнительной власти в сотрудничестве с государственными коллег

Инф. Министерства социальной политики Украины.