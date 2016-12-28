28.12.2016, 13:52

Правительство ввело механизм возмещения льгот и субсидий на оплату услуг по управлению многоквартирным домом. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, комментируя принятие постановления КМУ "Об утверждении Порядка определения предельного размера расходов на оплату услуги по управлению многоквартирным домом, расходов на управление многоквартирным домом, исходя из которого предоставляются субсидии населению".

"Сегодня население может получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг - водо-, тепло-, газоснабжения, водоотведения, электроэнергии. А теперь мы даем возможность семьям получить поддержку от государства и на оплату услуги по управлению многоквартирными домами. Вводим соответствующий Порядок", - отметил Геннадий Зубко.

Вице-премьер-министр напомнил, что в Украине действует Закон "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" (N417). Он предусматривает переход от услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий к услуге по управлению многоквартирными домами. Действие принятого Порядка будет распространяться как на управляющих многоквартирного дома, так и на объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), жилищно-строительные (жилищные) кооперативы (ЖСК).

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.