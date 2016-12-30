Одесский припортовый завод: глава правления уволился, работа предприятия приостановлена

30.12.2016, 14:51

Глава правления крупного химического предприятия Одесского припортового завода (ОПЗ) Валерий Горбатко после 12 лет руководства уволился с занимаемой должности по состоянию здоровья, говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Решением Наблюдательного совета от 28 декабря... прекращены полномочия Валерия Горбатко как главы правления ОПЗ в связи с заявлением... по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.

При этом в системе раскрытия информации нет данных о новом руководителе завода.

Кроме того Одесский припортовый завод объявил об остановке своей работы из-за высокой цены на газ и задолженности перед "Нафтогазом Украины" в размере 1,5 миллиарда гривен.

"В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого "Нафтогазом Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода... до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода", - говорится в сообщении предприятия.

В ОПЗ отметили, что по согласованию с Фондом государственного имущества Украины, в ведомстве которого находится предприятие, завод ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период.

В декабре провалилась третья по счету попытка приватизировать 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривен. В этой связи его дальнейшая деятельность оказалась под угрозой остановки. Предприятие имеет около $251 млн. задолженности перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и более 500 миллионов гривен - перед "Нафтогазом Украины", а контракт на поставку газа на завод заканчивается 31 декабря.

Кабинет Министров Украины реструктуризировал 1,5 миллиарда гривен долга Одесского припортового завода перед "Нафтогазом Украины" за потребленный газ.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. Валерий Горбатко руководил ОПЗ согласно приказу Фонда госимущества от 8 ноября 2004 года. Об этом сообщает УНИАН.