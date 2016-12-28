Правительство реструктуризировало долг Одесского припортового завода

28.12.2016, 13:48

Кабинет Министров реструктуризировал долг Одесского припортового завода перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ в размере 1,5 млрд. грн.

"Принятие проекта распоряжения обеспечит реструктуризацию долга перед НАК: начиная с 1 апреля 2017 года начнется выплата равными долями сроком на два года без начисления процентов", - сказал глава Фонда госимущества Игорь Белоус, представляя соответствующий проект решения.

Одесский припортовый завод за прошлую неделю нарастил долг перед "Нафтогазом Украины" за потребленный газ на 91% (на 479,357 млн. грн.) - до 1,004 млрд. грн.

По прогнозу "Нафтогаза", при текущей динамике долг ОПЗ до конца текущего года может достичь 1,5 млрд. грн.

С момента принятия Кабмином решения о возложении на НАК специальных обязательств по поставке ОПЗ газа завод перечислил госхолдинга всего 5 млн. грн. Об этом сообщает Эсспресо TV.