Рева: До окончания отопительного сезона субсидии не будут пересматриваться

22.12.2016, 11:33

Уже назначенные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в связи с повышением минимальной заработной платы до 3200 гривен не будут пересматриваться до конца отопительного сезона. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"До окончания отопительного сезона, до 30 апреля, субсидии не будут пересматриваться. Человек даже с большей заработной платой будет платить тот размер, который ему назначен", - подчеркнул министр.

Также Андрей Рева отметил, что семьи в связи с повышением минимальных заработных плат не будут тратить на коммунальные платежи все заработанные деньги, поскольку субсидии будут рассчитываться по специальной формуле.

"Если семье прибавят, условно говоря, 500-600 гривен, то семья доплатит за жилищно-коммунальные услуги из этой суммы тоже определенный процент, где-то 100-120, до 150 гривен. Так, чтобы все 600 гривен, которые добавили, семья отдала за жилищно-коммунальные услуги, - такого не будет, формульный расчет говорит именно об этом", - добавил Андрей Рева.

Инф. Министерства социальной политики Украины.