"Приватбанк" до конца дня возобновит работу всех сервисов в полном объеме

22.12.2016, 13:32

"Приватбанк" до конца дня возобновит работу всех сервисов и операций для клиентов в полном объеме. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак.

"В последние три дня в банке работала временная администрация и ряд операций были заблокированы. Однако уже сегодня, решением правления, до конца дня все ограничения будут сняты. Будут разблокированы корсчета, возобновлено начисление процентов, заработает Swift, будут снова выдаваться кредиты овердрафт и так далее",- сказал Шлапак.

Кабинет Министров на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "Приватбанк". Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Как отмечал министр финансов Александр Данилюк, "Приватбанк" продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

19 декабря Нацбанк предоставил национализированному "Приватбанку" кредит рефинансирования на 15 млрд. грн. Об этом сообщает УНИАН.