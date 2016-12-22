22.12.2016, 13:34

Система "ProZorro.Продажи" запустилась в октябре и уже имеет 12 аккредитованных площадок, около тысячи лотов, через нее прошло 2 миллиарда гривен, а объем проданного имущества превышает 35 миллионов гривен. Также есть модуль аналитики, доступный для мониторинга того, что происходит в системе. Об этом сообщил Алексей Соболев, руководитель проектного офиса "ProZorro.Продажи" во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

"Открытые данные и ИТ-решения помогают бороться с асимметрией данных, неэффективностью и низким качеством взаимодействия государства и граждан. Мы рады распространять эту общую философию, когда все видят все. Это - не магия или решение, которое одно для всех, что решит все проблемы в стране. Но для определенного класса проблем это решение работает неплохо", - считает Максим Нефедов, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины.

Евгений Билык, проектный менеджер Transparency International Украина, подчеркнул, что ключевым моментом системы является прозрачность. "Сама система не преодолеет коррупцию, это сделают люди, которые пользуются системой", - отметил он. Господин Билык также рассказал, что инновации в "ProZorro.Продажи" имеют глобальный потенциал. "Все в мире переходит на электронные закупки, но продажи - это новое слово. В процессе мы сами создавали новые сервисы, но до того их просто еще не существовало", - рассказал он.

Юлия Берещенко, директор департамента консолидированних продаж и управления активами Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который перевел продаже всех активов неплатежеспособных банков на "ProZorro.Продажи", отметила, что таким образом планируют защитить интересы кредиторов и получить максимальную цену при продаже активов неплатежеспособных банков. "Шесть крупных банков обратились к нам, чтобы все торги проходили только через "ProZorro.Продажи". Эти банки - большая часть активов, находящихся под управлением Фонда. Поэтому такое решение было логичным", - пояснила она. Госпожа Берещенко подчеркнула, что необходимо, чтобы торговая платформа CETAM, через которую проходит арестованное имущество и продажа кредитов, также могли перейти на ProZorro. "Мы продаем кредит, по которому есть залог. Цена продажи зависит от цены залога. Если мы параллельно занимаемся процедурой взыскания, накладываем арест и затем продаем предмет залога, то монопольное право на продажу принадлежит CETAMy. Переход на ProZorro обеспечит справеделивий процесс продажи", - считает она. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.