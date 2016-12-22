Бывшее руководство "Приватбанка" считате, что Гонтарева целенаправленно уничтожала банк

22.12.2016, 14:11

Экс-правление "Приватбанка" обвиняет главу Нацбанка Валерию Гонтареву в том, что она своей политикой целенаправленно уничтожала банк. Об этом говорится в заявлении экс-правления "Приватбанка", полный текст которого опубликован на "Украинской правде".

"С приходом к власти, Гонтарева вела целенаправленную политику по уничтожению нашего банка", - сказано в заявлении.

"Зачем НБУ это делал? Мы не знаем. Первая версия заключается в том, что банк отобрали в рамках очередного передела собственности. Вторая версия заключается в том, что команда Гонтаревой искренне считала, что главная миссия НБУ состоит не в развитии экономики страны (например, путем стимулирования кредитования), а в "чистке" рынка", - считает бывшее руководство.

"Конечно, важную роль сыграло личное отношение Гонтаревой к Игорю Коломойскому. По Киеву ходят легенды о том, как сильно она его ненавидит, и как она давала понять, что готова на все, чтобы разрушить его бизнес", - заявили бывшие руководители финучреждения.

В публикации сказано, что в течение двух последних лет "Приватбанк" пережил семь информационных атак, связанных с тем, что его могут национализировать. Каждая такая атака приводила к оттокам средств из банка.

"Последняя атака была спровоцирована Гонтаревой, когда она собрала на закрытое совещание ведущих банкиров и экспертов и рассказала им о том, что "Приватбанк" могут национализировать, пустив, таким образом, очередную волну слухов...", - говорится в заявлении.

"В результате мы получили классическое самоисполняющееся пророчество. Наши клиенты начали изымать деньги в таком темпе, что пережить это уже было невозможно. Продолжение вы знаете", - отмечает экс-правление.

В бывшем руководстве "Приватбанка" заявили, что после того, как поняли, что паника ставит под угрозу деньги клиентов, обратились к Министерству финансов с предложением о добровольной передаче банка.

Вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка". Об этом сообщает "Украинская правда".