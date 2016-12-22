Правительство сокращает управленческий аппарат и расходы на содержание территориальных органов Пенсионного фонда

22.12.2016, 14:57

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы функционирования территориальных органов Пенсионного фонда", которое принято на заседании правительства, реорганизованы некоторые территориальные органы Пенсионного фонда путем слияния и присоединения, а также переименованы некоторые территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Также сокращена численность территориальных органов Пенсионного фонда в целом на 6 процентных пунктов, в связи с чем внесены изменения в постановления Кабинета Министров Украины от 05.04.2014 г. N 85 "Некоторые вопросы утверждения предельной численности работников аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти, других государственных органов".

Реализация норм постановления Кабинета Министров Украины позволит сократить управленческий аппарат территориальных органов Пенсионного фонда Украины и расходы на его содержание.

Инф. Министерства социальной политики Украины.