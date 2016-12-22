Рева: В 2025 году лишь 8% мужчин и 10% женщин смогут получать пенсию по возрасту

22.12.2016, 15:45

Мы подсчитали, что в 2025 году лишь 8% мужчин и 10% женщин смогут получать пенсию по возрасту. Об этом сообщил на встрече с представителями Всемирного банка в Украине, посвященной подготовке к пенсионной реформе, министр социальной политики Андрей Рева.

"Наша идея заключается в том, чтобы сделать дифференцированным время выхода на пенсию, - сообщил министр. - Каждый будущий пенсионер сам для себя определит его в зависимости от того, как платил взносы".

Андрей Рева отметил, что и в России, и в Беларуси, и в Молдове взносы в Пенсионный фонд платят более дисциплинированно, чем в Украине. У нас из 26 миллионов человек трудоспособного возраста взносы платят всего 10 миллионов.

В видении путей реформы специалистов Министерства и специалистов Всемирного банка сходятся немало позиций, однако есть некоторые базовые вещи, их необходимо проговорить и проработать.

Министерская группа разработчиков имеет два месяца, чтобы вынести на обсуждение всех компетентных отечественных и зарубежных партнеров наработанные ключевые позиции реформы пенсионной системы. По результатам встречи министр социальной политики отдельным приказом вводит в состав этой группы еще и специалистов из Всемирного банка.

Руководитель программы Всемирного банка по макроэкономике и преодолению бедности Фарук Кхан отметил, что предложенный окончательный пакет решений должен быть простым, чтобы каждый рядовой человек понял суть этого своеобразного договора между государством и им, чтобы осознать, почему он должна платить в государственную систему.

Директор представительства Всемирного банка в Украине Сату Кахконен с энтузиазмом сказала: "Давайте протолкнем эту реформу, без нее двигаться дальше невозможно. Мы готовы привлечь вам на помощь специалистов, которые работают над вашей темой в Вашингтоне. Мы очень хотим сделать что-то полезное для пенсионной системы Украины".

Участники встречи сошлись во мнении, что ключевым элементом в разъяснительной работе относительно пенсионной реформы должен быть упор на стаже, на осознании людьми, что для того, чтобы выйти на пенсию, необходимо платить взносы.

"Должен выполняться контракт поколений, - сказал Андрей Рева. - Я работаю - плачу взносы, мои дети работают - платят взносы. Так вот нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а сегодняшние работающие выполняют его лишь на 40%. Поэтому сейчас центральной задачей является восстановление стимулов, чтобы все платили взносы. Потому что именно это является главным элементом наличия страхового стажа".

Также министр отметил, что если сегодня не принять меры и не провести реформу пенсионной системы, то вскоре ПФ рухнет и все спросят с нынешних чиновников: "Почему вы, понимая последствия, ничего не сделали?".

Инф. Министерства социальной политики Украины.