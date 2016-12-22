Минрегион: Объединенные общины получили 100% средств государственной инфраструктурной субвенции

22.12.2016, 15:57

Все 159 объединенных территориальных общин, которым в 2016 году предусмотрено 1 млрд. грн. государственной субвенции на развитие инфраструктуры, получили на свои казначейские счета 100% этих средств.

По состоянию на 22 декабря 2016 года экспертной комиссией при Минрегионе согласовано 1383 заявки от 159 объединенных территориальных общин на проекты развития инфраструктуры, которые будут реализованы за счет государственной субвенции. Общая сумма реализации проектов, на которые согласовано заявки, составляет 993,8 млн. грн. (~99,4 % размера субвенции).

"Правительство выполнило свои обязательства перед объединенными общинами по поддержке развития их инфраструктуры. Средства субвенции поступали своевременно и по плану, проектные заявки на их использование рассматривались экспертной комиссией очень оперативно. На следующей неделе получим результаты использования средств субвенции объединенными общинами", - отметил первый заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеслав Негода.

В 2016 году из государственного бюджета объединенным территориальным общинам на развитие инфраструктуры предусмотрена субвенция в размере 1 млрд. грн. Средства субвенции распределялись между созданными в 2015 году 159 объединенными общинами по четкой формуле: в зависимости от количества сельского населения и площади общины. Это от 960 тыс. грн. для наименьшей объединенной общины до 23 млн. грн. - для наибольшей.

Инф. Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

