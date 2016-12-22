Минсоцполитики: С декабря 2016 года выплата государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства производится в повышенных размерах

22.12.2016, 16:26

Законом Украины "О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам" определено право на материальное обеспечение за счет средств государственного бюджета Украины и социальную защиту инвалидов с детства и детей-инвалидов путем установления государственной социальной помощи в процентах от прожиточного минимума.

Лицам с инвалидностью с детства, которые имеют одновременно право на государственную социальную помощь согласно вышеуказанному Закону, на пенсию и на государственную социальную помощь согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам", назначается по выбору инвалидов с детства один из видов помощи или пенсия. При этом, если лицо с инвалидностью с детства или ребенок с инвалидностью имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца и государственную социальную помощь согласно этому Закону, эти выплаты назначаются одновременно.

Государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам" назначается на все время инвалидности, установленной органами медико-социальной экспертизы. Государственная социальная помощь назначается и выплачивается в полном размере органами социальной защиты населения со дня обращения за ее назначением.

Государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства І группы подгруппы А и Б назначается в размере 100 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Надбавка на уход за лицом с инвалидностью с детства І группы подгруппы А устанавливается в размере 75 процентов прожиточного минимума для лиц, которые потеряли работоспособность, за лицом с инвалидностью с детства І группы подгруппы Б или без установленной подгруппы - в размере 50 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В случае если ежемесячный размер государственной социальной помощи с надбавкой на уход лицам с инвалидностью с детства подгруппы А I группы не достигает размера государственной социальной помощи с надбавкой на уход, выплачивается на детей инвалидов подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет, осуществляется ежемесячная доплата в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Для лиц с инвалидностью с детства ІІ и ІІІ групп размер этой помощи составляет 80 и 60 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Одиноким лицам с инвалидностью с детства ІІ и III группы, которые на основании заключения врачебно-консультативной комиссии лечебно- профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, предусмотрена надбавка на уход за ними к государственной социальной помощи в размере 15 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

На детей с инвалидностью государственная социальная помощь назначается на срок, указанный в медицинском заключении, которое выдается в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения, но не более чем по месяц достижения ребенком с инвалидностью 18-летнего возраста.

Государственная социальная помощь на детей инвалидов в возрасте до 18 лет назначается в размере 70 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Размер государственной социальной помощи, назначенной на детей с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, увеличивается на 50 процентов. Кроме того, к государственной социальной помощи детям с инвалидностью может быть назначена надбавка на уход.

Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 и от 6 до 18 лет составляет 100 процентов прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, за ребенком с инвалидностью в возрасте до 6 и от 6 до 18 лет составляет 50 процентов прожиточного минимума для детей соответствующего возраста и назначается одному из родителей, усыновителей, опекуну, попечителю, которые не работают, не учатся (кроме заочной формы обучения), не проходят службу, не занимают выборную должность, находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, в отпуске в связи с беременностью и родами, в отпуске без сохранения заработной платы, в случае если ребенок с инвалидностью нуждается в домашнем уходе и они фактически осуществляют уход за ребенком с инвалидностью. Одинокой матери (одинокому отцу) надбавка на уход за ребенком с инвалидностью назначается независимо от факта работы, учебы, службы.

В 2016 году размеры государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью исходят из прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность и детей соответствующего возраста, как предусмотрено статьей 7 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" (с изменениями).

Так, размер государственной социальной помощи (с учетом норм постановления Кабинета Министров Украины от 26.03.08 N 265 "Некоторые вопросы пенсионного обеспечения граждан" (с изменениями) с 01.12.2016 г. составляет:

для лиц с инвалидностью с детства І группы подгруппы А - 2 561,90 грн.;

для лиц с инвалидностью с детства І группы подгруппы Б - 1 870,50 грн.;

для лиц с инвалидностью с детства II группы - 1 247,00 грн.;

для лиц с инвалидностью с детства III группы - 1 247,00 грн.;

для лиц с инвалидностью с детства II групп с надбавкой на уход - 1 247,00 грн.;

для лиц с инвалидностью с детства ІІІ групп с надбавкой на уход - 1 247,00 грн.;

для детей с инвалидностью (без надбавки на уход) - 1 247,00 грн.;

для детей - инвалидов подгруппы А до 6 лет с надбавкой на уход - 2 227,90 грн.;

для детей с инвалидностью до 6 лет с надбавкой на уход - 1 550,40 грн.;

для детей инвалидов подгруппы А от 6 до 18 лет с надбавкой на уход - 2 561,90 грн.;

для детей с инвалидностью от 6 до 18 лет с надбавкой на уход - 1 717,40 грн.;

для детей с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, от 0 до 18 лет - 1 309,35 грн.;

для детей инвалидов подгруппы А, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, до 6 лет с надбавкой на уход - 2 664,35 грн.;

для детей с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, до 6 лет с надбавкой на уход - 1 986,85 грн.;

для детей инвалидов подгруппы А, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, от 6 до 18 лет с надбавкой на уход -2 998,35 грн.;

для детей с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, от 6 до 18 лет с надбавкой на уход - 2 153,85 гривен.

В настоящее время на учете в органах социальной защиты населения находятся около 401,8 тыс. человек с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью.

Вопрос своевременности выплат этой государственной социальной помощи находится на постоянном контроле Минсоцполитики.

Инф. Министерства социальной политики Украины.