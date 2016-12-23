В Украине могут появиться купюры номиналом 1000 гривен

23.12.2016, 10:49

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева допустила введение в оборот купюры номиналом 1000 гривен.

22 декабря ведущий программы на радио "Вести" поинтересовался у главы НБУ планами относительно введения в оборот новых банкнот в связи с повышением минимальной зарплаты в 2017 году до 3200 гривен в месяц.

"Могу вам сказать, что Пантелеймона (Кулиша) там нет, а остальное пока давайте подержим в тайне", - ответила Гонтарева.

Еще в 2011 году появилась информация, что на аверсе купюры будет изображен украинский писатель Пантелеймон Кулиш. Правда, в НБУ тогда опровергли эти слухи.

В сентябре НБУ ввел в оборот пямятную купюру номиналом 20 гривен, а в апреле - новые 500 гривен в пределах планового выпуска на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения купюр.

В 2015 году была введена в оборот новая 100-гривневая банкнота. По данным НБУ, в 2015 году их было напечатано около 230 млн. штук. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".