Deutsche Bank готов выплатить $7,2 миллиарда по искам Минюста США

23.12.2016, 11:16

Крупнейший по сумме активов финансовый конгломерат Германии - Deutsche Bank - достиг по принципиальным позициям мирового соглашения с Минюстом США в связи с исками о манипуляциях с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщила пресс-служба банка.

В рамках договоренностей Deutsche Bank готов выплатить денежный штраф в размере $3,1 миллиарда и возместить убытки клиентам банка в США в размере $4,1 миллиарда.

При этом в финансовом институте оговорились, что речь идет лишь о предварительном результате договоренности. Формулировки по итоговому соглашению еще могут быть изменены в ходе переговоров, абсолютных гарантий его заключения в банке также пока не предоставили.

В Deutsche Bank заверили, что клиентские выплаты, размер которых еще может быть скорректирован, не повлияют на финансовые итоги 2016 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

