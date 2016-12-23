Правительство Италии выделило 20 миллиардов евро на спасение банков

23.12.2016, 11:22

Правительство Италии утвердило пакет неотложных антикризисных мер объемом до 20 миллиардов евро на спасение банковского сектора. Премьер-министр страны Паоло Джентилони заявил о принятии правительственного постановления в ночь на сегодня, 23 декабря.

Согласно указу правительства, значительные финансовые средства будут направлены на предотвращение банкротства и гарантию средств вкладчиков итальянских банков, страдающих от кредитного кризиса. Общий объем просроченных кредитов достигает 360 миллиардов евро, что приблизительно сравнимо с четвертью ВВП Италии.

Кризисом в наибольшей степени поражен основанный в 1472 году банк Monte dei Paschi di Siena (BMPS), считающийся старейшим банком мира. Если до конца текущего года не удастся провести его докапитализацию в размере 5 миллиардов евро, банк может лопнуть. Принятие антикризисного пакета фактически означает национализацию BMPS. Кризисом также затронуты крупные банки Unicredit и Intesa SanPaolo и целый ряд других финансовых институтов.

Банковский кризис в Италии развивается с июля, когда стало известно о требовании Европейского центрального банка (ЕЦБ) к BMPS существенно сократить объем "гнилых" кредитов. Государственная задолженность Италии при этом перевалила за 2,2 триллиона евро и достигла рекордных 133% ВВП.

Бывший министр иностранных дел 62-летний Джентилони возглавил правительство Италии 11 декабря после того, как в отставку ушел Маттео Ренци после провала референдума об изменениях в конституцию Италии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

