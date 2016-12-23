Гройсман: С началом реформы таможенная служба ежемесячно перевыполняет планы поступлений платежей

23.12.2016, 11:56

Благодаря изменениям в работе таможенной службы ежемесячно она дает перевыполнение планов поступлений таможенных платежей на 1,5-2 и более миллиардов гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины.

"Нам удалось с августа изменить в лучшую сторону работу украинской таможни. Мы каждый месяц даем перевыполнение на 1,5-2 и более миллиардов гривен платежей", - отметил глава правительства.

Он сказал, что еще десятки миллиардов гривен сегодня находятся "в тени". Благодаря, в частности, принятым изменениям в налоговое законодательство эти средства удастся вывести "из тени" и заставить работать на государственный бюджет и государство, отметил Владимир Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что украинская таможенная служба серьезно поражена коррупцией. По его словам, она требует дальнейших системных изменений - полумеры не будут эффективными.

Владимир Гройсман отметил, что правительство аккумулировал ресурсы для технической модернизации и изменений системы работы таможенной службы.

Он также напомнил, что правительство создаст рабочую группу совместно с народными депутатами Украины относительно реформы украинской таможни.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.