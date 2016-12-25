Эксперты подвели итоги реформ в энергетике за 2016 год

25.12.2016, 10:01

В сфере энергетики можно говорить об улучшении регулирования. Впрочем остаются проблемы с прозрачностью. "Последнее решение регулятора по переходу на новые дифференцированные тарифы - формирование оптовой цены - не были доведены до общественности. Должны раскрываться все 15 компонентов, но регулятор раскрыл лишь девять, по другим говорит что "это не очень интересно", - отметила Светлана Голикова, независимый эксперт, глава компании "ТрансЭнергоКонсалтинг", во время дискуссии в Украинском кризисном медиа-центре.

Она отметила позитив в отношении подключения к сетям и улучшения качества услуг для потребителей. В то же время, результат будет заметный не сразу. "Бытовой потребитель не будет сразу использовать механизмы, заложенные в новом рынке. Преимущества они смогут почувствовать только через 3-4 года", - отметила она.

Роман Ницович, руководитель проектов и программ DiXi Group, прокомментировал бюджет на 2017 год. "Победу праздновали нефтяники, которые добились снижения ренты. Правительство не декларировало, что мы становимся крупной нефтяной державой, речь шла о создании газового государства, чтобы у нас было достаточная газа, чтобы не импортировать его. Но, к сожалению, намерения не были поддержаны действиями", - отметил он. Среди позитивов господин Ницович назвал продолжение либерализации и роста конкуренции на оптовом рынке газа, где основными потребителями являются промышленные предприятия. "На наш рынок также входят европейские компании, что говорит о его ликвидность", - считает он.

Впрочем, тогда как 1 апреля 2107 года заканчивается переходный период для сегмента поставок газа для населения и теплокоммунэнерго, все еще остается много неизвестного. Среди этого: отделение газотранспортной и газосберегающей функций Нафтогаза, формирования цены на рынке и субсидии. "Очень сложно любом другом поставщику, кроме монополистов, согласиться поставлять газ населению не за живые деньги, а за субсидии. Пока правительство не предложит модель монетизации субсидий, ни один альтернативный поставщик не придет", - считает Роман Ницович.

По словам Геннадия Рябцева, директора специальных проектов НТЦ "Психея", для создания минимальных запасов нефти на нефтепродуктов, надо чтобы в Украине их хранилось не менее 2 миллионов тонн. На это сейчас нет ресурсов, поэтому работа в этом направлении постоянно откладывается. Также откладывается и мониторинг, рыночный надзор за соблюдением качества и безопасности нефтепродуктов. "Энергетическое сообщество уже выдвинуло три обвинения в невыполнении Украиной таких обязательств", - отметил Рябцев.

Наталья Андрусевич, председатель правления РАЦ "Общество и окружающая среда", отметила, что ни один дедлайн для экологических директив ни был соблюден. "Когда мы говорим об имплементации Соглашения об ассоциации в экологической сфере, мы больше имеем в виду процесс, а не результат", - пояснила она. Позитивом является принятие закона о введении интегрированных подходов управления водными ресурсами - это первый евроинтеграционный закон в сфере защиты окружающей среды для исполнения Соглашения об ассоциации. Также Минэнергетики наконец обнародовало для обсуждения общественности изменения в технический регламент по сокращению содержания серы в некоторых видах топлива. "Вопрос невыполнения Украиной обязательств по сере находится на рассмотрении в Энергетическом сообществе. Принятие такого регламента помогло бы решить этот вопрос на международном уровне", - считает Андрусевич. Она назвала провалом года пресловутые законопроекты об оценке воздействия на окружающую среду и о стратегической экологической оценке, заветированы Президентом.

Юлия Чеберяк, эксперт Гражданской сети ОПОРА назвала процесс создания Фонда энергоэффективности непубличным, общественность не могла приложить к разработке или поддержке документа. Также, по ее словам, общественность уже полгода борется за программу "теплые кредиты". "Это единственная государственная финансовая поддержка с энергоэффективности жилых домов. Но в бюджете заложили только 400 миллионов. Впрочем, несмотря на то, что деньги все-таки предусмотрели, продолжение программы все еще не приняли, хотя на нее есть деньги в бюджете", - подчеркнула Чеберяк.

Андрей Белоус, аналитик DiXi Group, назвал позитивом принятие закона о регуляторе: он закладывает фундамент для создания независимой Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в секторе энергетики и предусматривает конкурентные условия на энергорынке. Также он отметил решение по новой формуле расчета цены за подключение к электросети установок мощностью от 160 кВт до 5 МВт. "Одним этим регуляторным решением Украина смогла подняться в рейтинге Doing Business на 10 пунктов", - отметил он. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.