"Роснефть" будет контролировать 12% нефтяного рынка Германии

30.12.2016, 11:26

Российская госкомпания "Роснефть" с 1 января 2017 года увеличит долю акций в трех немецких нефтеперерабатывающих предприятиях: Bayernoil (с 12,5 до 25%), PCK Schwedt (с 35,4 до 54,1%) и Miro Karlsruhe (с 12 до 24%). Эту возможность "Роснефть" получила в результате закрытия сделки по реорганизации совместного нефтеперерабатывающего и нефтехимического предприятия Ruhr Oel GmbH (ROG) в Германии, ранее заключенной с компанией BP.

Согласно условиям сделки, ВР получает 100% долей нефтеперерабатывающего завода в Гельзенкирхене и предприятия по производству растворителей DHC Solvent Chemie. Договоренность между "Роснефтью" и BP вступит в силу 1 января 2017 года, говорится в сообщении российской компании.

Увеличение долей участия в трех нефтеперерабатывающих немецких предприятиях позволит "Роснефти" контролировать 12% рынка нефтепродуктов ФРГ с общим объемом переработки 12,5 млн. тонн в год. Таким образом, компания станет третьим по величине предприятием на нефтеперерабатывающем рынке Германии и начнет развивать собственный бизнес в стране, основав новое дочернее предприятие Rosneft Deutschland.

Как говорится в сообщении "Роснефти", благодаря реорганизации ROG, российский нефтяной гигант существенно усилит свои позиции на одном из наиболее перспективных рынков нефтепродуктов Европы, традиционного региона присутствия компании. Об этом сообщает Deutsche Welle.

 

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