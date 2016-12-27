27.12.2016, 13:59

В оккупированный Крым начал подаваться российский газ. Старт подаче по видеоконференции дал Президент России Владимир Путин.

Газотранспортная система полуострова была соединена с магистральным газопроводом страны. Общая протяженность крымского газопровода составила 358,7 километра.

О начале подачи газа в оккупированный Крыму Владимир Путин сообщил во время ежегодной большой пресс-конференции Президента России. По его словам, пик нагрузки в Крыму составляет 1200-1300 мегаватт потребления. После запуска газопровода в Крыму появится "задел" в электроэнергии в размере 800-700 мегаватт, который как отметил президент, поможет полуострову развивать экономику. Об этом сообщает телеканал "Дождь".