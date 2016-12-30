"Нафтогаз Украины": "Газпром" целенаправленно ограничивает транзит газа украинской ГТС

30.12.2016, 16:58

Российский газовый монополист "Газпром" предпринимает целенаправленные действия для ограничения транзита украинской газотранспортной системой (ГТС). Об этом заявляют в НАК "Нафтогаза Украины".

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), с 22 декабря "Газпром" значительно нарастил объемы транспортировки газа по газопроводу Северный поток. Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод OPAL. При этом объем транзита Украиной за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся, отмечают в "Нафтогазе".

"Начиная с 22 декабря использование маршрута Северный поток-OPAL возросло с 57,1 млн. убометров до 80,5 млн. в сутки (рост на 41%). В результате, "Газпром" нарастил физические загрузки газопровода OPAL с 50% до более 80% его мощности", - подчеркивают в компании.

За это время объемы транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшились с 148,9 млн.кубометров до 120,8 млн в сутки (-19%). Суточный объем газа, который проходит по украинскому маршруту и маршруту Северный поток-OPAL по сравнению 22 и 28 декабря фактически не изменился (206 млн. кубометров против 201,3 млн.).

"Данные ENTSOG позволяют предположить взаимосвязь между увеличением использования OPAL и уменьшением транзита Украиной и Словакией. Это ставит под сомнение утверждение о том, что решение Еврокомиссии о расширении доступа Газпрома к OPAL и отступление от стандартного европейского законодательства не приведут к уменьшению объемов транзита российского газа через территорию Украины. Сложившаяся ситуация дает основания считать, что "Газпром" предпринимает целенаправленные действия для ограничения транзита украинской газотранспортной системой", - подытожили в "Нафтогазе".

Ранее суд Европейского союза приостановил решение Еврокомиссии об увеличении доступа ПАО "Газпром" к трубопроводу OPAL - одному из отводов от Северного потока. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.