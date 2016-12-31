31.12.2016, 13:27

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение с международным финансовым конгломератом Citigroup Inc. и финансовым объединением Германии Deutsche Bank на получение около 475 млн. евро ($500 млн.) для закупки газа. Об этом сообщает пресс-служба холдинга сегодня, 31 декабря.

Как подчеркивается в документе, данная кредитная линия и возврат средств международным коммерческим фининститутам обеспечивается гарантиями Всемирного банка. Условия сделки будут действовать четыре года, два из которых необходимы на закупку сырья, два - на погашение кредита.

В "Нафтогазе Украины" поясняют, что корпорация продолжит приобретать энергоноситель по действующим контрактам, однако откажется от предоплаты в пользу "оплаты после поставки".

"Эта программа - результат двенадцатимесячной кропотливой работы. Данные средства помогут "Нафтогазу" обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям этой зимой", - заверил председатель правления холдинга Андрей Коболев.

В 2015 украинская корпорация получила возобновляемую кредитную линию на 285 млн. евро ($300 млн.) от Европейского банка реконструкции и развития на закупку газа у европейских поставщиков. Об этом сообщает Deutsche Welle.