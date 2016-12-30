Гройсман провел совещание по вопросам прохождения отопительного сезона

30.12.2016, 15:52

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание по вопросам прохождения предприятиями топливно-энергетического комплекса осенне-зимнего периода 2016-2017 года в формате Антикризисного энергетического штаба.

"Я собрал штаб, чтобы услышать процесс прохождения отопительного сезона, - отметил глава правительства. - Сегодня необходимо четко обсудить вопросы: газ, электроэнергия, уголь, потребление, все логистические вопросы, проблемные вопросы, которые могут возникать, для того чтобы вовремя принимать необходимые решения. Для меня важно, чтобы люди были со светом, электроэнергией, теплом, в уюте, в покое, и это ваша непосредственная обязанность эти задачи выполнять", - отметил премьер-министр, обращаясь к членам Антикризисного энергетического штаба.

Премьер-министр подчеркнул необходимость принять все необходимые меры, для того чтобы страна прошла стабильно осенне-зимний период.

Обращаясь к ответственным органам и энергоснабжающим компаниям, Владимир Гройсман подчеркнул, что они должны обеспечить прохождение в штатном режиме новогодних и рождественских праздников.

"Я бы просил, чтобы все на местах дали очень четкий сигнал - регулятор, облэнерго и все, чтобы они должным образом провели новогодние праздники и не оставили людей один на один с проблемой. Настаиваю, чтобы работа была организована таким образом, чтобы было тепло, светло и без каких-либо нештатных ситуаций", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Глава правительства заслушал информацию ответственных органов относительно состояния обеспеченности и потребления энергетическими носителями.

Участники совещания также обсудили проблемные вопросы, возникающие при прохождении отопительного сезона, в частности относительно погашения долгов за теплоэнергию на местах.

Премьер-министр поблагодарил все ответственные органы за слаженную работу в начале отопительного сезона и командную работу.

В совещании в частности приняли участие вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун, директор ГП "Госуглеснаб" Андрей Плюнгин, генеральный директор ПАО "Центрэнерго" Олег Коземко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский, директор ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк, генеральный директор ООО "ДТЭК" Максим Тимченко, заместитель генерального директора ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.