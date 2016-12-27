Суд Евросоюза приостановил решение Еврокомиссии о доступе "Газпрома" к трубопроводу OPAL

27.12.2016, 16:54

Суд ЕC приостановил решение Европейской Комиссии об увеличении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL Суд ЕC приостановил решение Европейской Комиссии об увеличении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL - одному из отводов от "Северного потока", сообщил гендиректор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на, решение суда принято 23 декабря. Ожидается, что оно будет опубликовано к концу года.

Тем временем "Газпром" уже нарастил физическую загрузку OPAL до 86%.

Ранее Польша обратилась в Европейский суд, чтобы обжаловать решение Европейской комиссии о расширении доступа российской компании "Газпром" к немецкому газопроводу OPAL. В МИД страны посчитали, что соответствующее решение Еврокомиссии делает ее зависимой от России и угрожает безопасности газовых поставок в Центральную и Восточную Европу. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".