Эксперты: Для развития "зеленой" энергетики нужно менять сознание и правила игры на рынке

25.12.2016, 10:22

Основные сдвиги в развитии "зелёной" энергетики в 2016 году - это принятие в первом чтении законопроекта No4334 по стимулированию развития производства тепла из альтернативных источников и подготовка ряда других законодательных инициатив, которые ещё ожидают рассмотрения парламента. Об этом заявили парламентарии и эксперты в ходе дискуссии в Украинском кризисном медиа-центре.

В следующем году их необходимо вынести на рассмотрение парламента и принять, а также позаботиться о том, чтобы шаги по развитию зелёной энергетики были прописаны в энергетической стратегии до 2035 года.

"Мы должны осознавать, что развитие возобновляемой энергетики и внедрения энергоэффективности - это основные тренды, которые существуют в сфере энергетики на глобальном рынке, и Украина будет двигаться в русле этих глобальных трендов. К тому же, цена за кВт энергии из возобновляемых источников уже стала конкурентной для традиционной энергетики", - отметил Александр Домбровский, народный депутат Украины, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Сергей Савчук, председатель Госэнергоэффективности, напомнил, что в рамках национального плана действий до 2020 года необходимо обеспечить на рынке 10 тысяч 900 МВт возобновляемой энергии. Сейчас главная задача для Украины - создать на рынке конкурентные условия и сделать его предсказуемым для инвесторов. "Инвестора в первую очередь интересует, вернёт ли он инвестиции и сможет ли он развивать эти проекты. В Украине до 2020 года рынок возобновляемых источников энергии - это как минимум 16 миллиардов евро, и здесь места хватит на всех", - подчеркнул Сергей Савчук. "Мы готовы конкурировать с существующим тарифом на газ, выигрывать в этой конкуренции и попадать в сети, но нам нужны честные правила игры - изменение монопольной системы на конкурентную", - отметил Георгий Гелетуха, председатель Биоэнергетической ассоциации Украины.

"Чтобы зелёная энергетика развивалась, нужна смена сознания и изменение правил игры. Если эти два аспекта будут работать, это будет двигаться очень быстро", - отметила Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети ОПОРА.

В первом чтении приняли законопроект No4334, цель которого - повысить конкурентоспособность зелёной энергетики на рынке. Согласно ему, местные органы власти получат право устанавливать тарифы на тепло из возобновляемых источников энергии на уровне 90% от действующего тарифа на тепло, произведённое из газа для нужд бюджетных учреждений и населения. "Это уже гарантия, которая даёт возможность заранее просчитать рентабельность и даёт возможность привлечь сюда как свои инвестиции, так и зарубежные. Если этот закон будет принят во 2-м чтении, за несколько лет в сфере теплоснабжения будет дополнительно замещено 3 миллиарда м газа", - отметил Сергей Савчук.

Ещё одно достижение - установление новых "зелёных тарифов" для производителей энергии из ветра, солнца, биомассы и биогаза. "Мы считаем, что эти тарифы сегодня являются адекватными и устанавливают справедливые правила игры и возможность привлечения иностранных и внутренних инвестиций в эту отрасль", - отметил Александр Домбровский. В этой сфере очень большой потенциал: по словам Сергея Савчука, использование 30% имеющихся объёмов отходов сельскохозяйственных культур позволит заместить около 9,3 млрд. м газа. Выращивание энергетических культур потенциально может заместить около 20 млрд. м газа в год.

Продолжает расти количество солнечных электроустановок после того, как в 2015 году для них ввели "зелёный" тариф. На конец третьего квартала этого года количество домохозяйств, которые установили их, выросло на 45,4% по сравнению с предыдущим годом. "У нас 6 миллионов домохозяйств, которые могут установить такие панели, поэтому здесь очень большой потенциал", - отметил Сергей Савчук. Теперь готовят законопроект, который позволит устанавливать их не только на крыше, но и во дворе. Зелёная энергетика выиграла и от отказа от российского газа - 1,5 миллиарда долларов, которые Украина могла заплатить "Газпрому", остаются в Украине и способствуют привлечению инвестиций для установления котельных на альтернативных источниках энергии и созданию рабочих мест.

Сергей Савчук отметил также, что в этом году Украина подала заявку о присоединении к Уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Соответствующий проект закона для продолжения этого процесса в ближайшее время передадут на рассмотрение правительства.

Во-первых, это проект закона о рынке электроэнергии. Отдельный блок в нем касается зелёной энергетики и подключения её производителей к сетям. Александр Домбровский отметил, что одно из положений предусматривает, что энергия, которую производят от сжигания твёрдых отходов, должна учитываться как зелёная энергия и продаваться по зелёному тарифу. "Это позволит и привлекать больше инвестиций, и поможет решить проблему переработки твёрдых отходов", - добавил он.

В Госэнергоэффективности подготовили законопроект, который предусматривает требования относительно обязательного содержания биокомпонентов в объеме реализованного моторного топлива - биоэтанола не менее 10% и биодизеля не менее 3% объемных. Это позволит замещать около 350 тысяч тонн бензина и 150 тысяч тонн дизеля в год. Это также проект закона о комбинированном производстве энергии, который предусматривает обязательную оценку потенциала применения когенерации для объектов мощностью более 20 МВт, и проект закона об ограничении срока действия технических условий до 2 лет с возможностью их продления до 5 лет. Последний позволит уменьшить спекуляцию на этом вопросе и избежать ситуации, когда инвесторы резервируют мощности для присоединения, но потом ничего не делают. По словам Сергея Савчука, сейчас так "зависли" более 3 ГВт мощности.

Для развития зелёной энергетики необходимы реформы в смежных секторах

Татьяна Бойко подчеркнула, что успех зелёной энергетики в значительной степени будет зависеть от успеха реформы ЖКХ, системы теплоснабжения и от монетизации субсидий, так как существующие правила игры не мотивируют к изменениям ни теплокоммунэнерго, ни потребителей, получающих субсидии. На рассмотрение парламента ожидают проект закона о коммерческом учёте тепла, принятый в первом чтении, а также законопроект о классах энергоэффективности зданий.

Эксперт добавила, что важно также рассказывать людям первые "истории успеха" перехода на зелёные энергии, чтобы показать преимущества инноваций. Иван Надеин, основатель группы компаний "Укртепло", председатель общественной организации "Комитет энергетической независимости Украины", отметил, что для инвесторов таким примером успеха может быть пример их компании: несмотря на финансовую нестабильность и несмотря на то, что реформы только начинаются, их компания сейчас отапливает около 1,5 миллиона квадратных метров бюджетной сферы и экспортирует оборудование за границу, а на ближайшие годы планирует строительство биоэтанольного завода на 30-50 тысяч тонн биоэтанола совместно с европейскими и американскими партнёрами.

Сергей Савчук добавил, что для удобства инвесторов в Госэнергоэффективности создали интерактивную карту проектов. "Любой инвестор может найти на сайт и посмотреть, какие проекты уже работают, какая их окупаемость, связаться с разработчиком, который имеет на руках этот проект, и обсудить возможность зайти в эту инвестицию". Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.

