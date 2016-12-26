В Украине крупнейшие сети АЗС повысили цены на топливо

26.12.2016, 14:16

В период с 23 по 26 декабря цены выросли в крупнейших сетях АЗС. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

На 40-50 коп./л стоимость всех топлив возросла в сетях WOG, ОККО, SOCAR, УПГ, КЛО и др. Таким образом, цена бензина А-95 в мейджоров достигла 25,50 грн./л, ДТ - 22,50 грн./л.

Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы "Приват" также повысила стоимость своих топлив на 0,5 грн./л. Так, А-95 на АЗС "Авиас", "Мавекс", ANP и "Укрнафта" выросла в 22,65-22,70 грн./л, ДТ - до 20,50-20,55 грн./л. Также стоимость топлива выросла в большинстве региональных АЗС.

Отметим, что основной рост стоимости топлива выпал на первые две недели декабря, когда произошел основной скачок котировок (+ $ 50-55 / т) и ослабление курса гривны до 26,3-26,5 грн./$1. Об этом сообщает Эсспресо TV.