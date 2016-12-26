26.12.2016, 17:14
Сегодня, 26 декабря, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь 2017 года. На эти цели направлено 2 млрд гривен, что составляет почти 9% месячной потребности.
Инф. Пенсионного фонда Украины.
Сегодня, 26 декабря, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь 2017 года. На эти цели направлено 2 млрд гривен, что составляет почти 9% месячной потребности.
Инф. Пенсионного фонда Украины.
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