26.12.2016, 17:14

Сегодня, 26 декабря, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь 2017 года. На эти цели направлено 2 млрд гривен, что составляет почти 9% месячной потребности.

Инф. Пенсионного фонда Украины.