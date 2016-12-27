27.12.2016, 15:19

В 2016 году ОСМД и ЖСК, которые стали участниками Правительственной программы по энергоэффективности, привлекли почти 60 млн. грн. кредитных средств на утепление своих домов, что в 3,6 раза больше, чем в прошлом году. В 2015 году ОСМД использовали на эти цели 16,5 млн. гривен. На этом акцентировал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, комментируя еженедельный мониторинг действия программы.

"Такие данные в очередной раз свидетельствуют, что ОСМД начали доверять государству и ощутили преимущества предложенного механизма софинансирования энергоэффективных мероприятий. Если сначала ОСМД привлекали незначительные суммы - от 100 тыс. на энергоэффективные мероприятия, то сегодня они уже во второй раз и в третий раз идут за правительственной помощью и берут большие суммы средств для проведения комплексных мероприятий енергомодернизации и утепления всего дома", - прокомментировал глава Агентства.

Повышенное внимание ОСМД к энергосбережению объясняется также возможностью получить дополнительную финансовую помощь из местных бюджетов. Для этого благодаря тесному сотрудничеству Госэнергоэффективности и местной власти уже принято 215 местных программ. Соответственно к ним ОСМД могут получить двойную и даже тройную помощь на энергоэффективные мероприятия. Наибольшую дополнительную финансовую помощь в размере 20-55% от суммы "теплого" кредита предоставляют в таких городах: Новоград-Волынский, Краматорск, Ивано-Франковск, Харьков, Херсон, Одесса, Мариуполь, Винница, Киев, Львов, Моршин, Чернигов, Ужгород.

Лидером по объему средств, привлеченных на утепление многоквартирных домов, является Волынская область, где взяли "теплых" кредитов для ОСМД на сумму более 15 млн. грн. За Волынью следуют Львовский и Запорожский регионы.

С начала действия программы 616 ОСМД воспользовались ею и привлекли более 75 млн. грн. на повышение энергоэффективности в своих домах. Правительство возместило им 28,3 млн. гривен.

Инф. Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.