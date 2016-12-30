В Киеве правоохранители задержали иностранца, который предлагал военному прокурору взятку в $75 тысяч

30.12.2016, 11:23

Задержали его сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции и Генеральной инспекции внутренних расследований и безопасности Генеральной прокуратуры Украины в одном из ресторанов Печерского района.

$75 тысяч неправомерной выгоды предлагали военному прокурору Южного региона представители общества, которое осуществляет морские перевозки.

В рамках уголовного производства по факту совершения контрабанды на судно был наложен арест. Таким образом, злоумышленники хотели "решить вопрос" о снятии с него ареста.

Генеральной прокуратурой Украины было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и работники Генеральной инспекции внутренних расследований и безопасности ГПУ задержали 46-летнего иностранца в одном из ресторанов Печерского района столицы. Правоохранители изъяли $75 тысяч, которые он передал военному прокурору за возвращение судна компании.

В настоящее время представитель общества-перевозчика задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Взяткодателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4-х до 8-ми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.