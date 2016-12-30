Головин: Злоумышленник из Овидиополя планировал протаранить толпу в Одессе

30.12.2016, 11:35

Как сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин, в пгт. Овидиополь Одесской области произошло двойное убийство. Злоумышленники поджег два дома, а также намеревался совершить ДТП с большим количеством пострадавших. Для этого он планировал наехать на большое скопление людей на грузовом автомобиле, которым незаконно завладел.

Дмитрий Головин отметил, что благодаря действиям полицейских злоумышленника удалось вытеснить за пределы города, где расположены поля. Там мужчине пока удалось скрыться.

"Сейчас проводятся неотложные поисковые мероприятия. Задействована Национальная гвардия, СБУ и пограничники с целью его выявления - установления его фактического местонахождения и задержания подозреваемого", - отметил руководитель полиции Одесской области.

Он также добавил, что злоумышленник может быть вооружен огнестрельным или холодным оружием. Поэтому в случае его выявления гражданам следует звонить на спецлинию полиции 102. Полицейские призывают граждан не пытаться самостоятельно задержать злоумышленника.

"9 декабря на спецлинию "102" поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт. Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат дома был обнаружен обгоревший женской труп, в другой - тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами. Первоочередными оперативно-следственными действиями были установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

В совершении данного уголовного преступления обоснованно подозревается 31- летний житель пгт Овидиополь, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле "МАН" белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН).

Введен в действие оперативный план "Сирена". На поиск злоумышленника ориентирован личный состав Одесского гарнизона полиции. Проводятся первоочередные розыскные действия на установление места нахождения преступника.

Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.