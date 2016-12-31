В Одессе задержали чиновника Минобороны на взятке в 350 тысяч гривен

31.12.2016, 10:16

Подполковник требовал неправомерную выгоду от руководителя предприятия в виде "отката в размере 3-х процентов от общей стоимости работ по договорам генеральных подрядов. Задержали военного в служебном кабинете работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Одесской области Нацполиции и военной прокуратуры Южного региона.

Военной прокуратурой Южного региона было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В рамках производства оперативники УЗЭ в Одесской области и следователи прокуратуры задокументировали факт противоправной деятельности подполковника. Начальник отдела одного из территориальных управлений Минобороны Украины требовал 350 тысяч гривен неправомерной выгоды от директора предприятия, проводившего ремонтные работы помещений оборонного ведомства.

30 декабря оперативники Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Нацполиции и следователи военной прокуратуры Южного региона задержали начальника отдела одного из территориальных управлений Минобороны Украины в служебном кабинете.

Правоохранители изъяли 350 тысяч гривен, полученных подполковником в качестве взятки. В частности, за своевременное представление необходимой документации в Госказначейство и за предоставление возможности предприятию освоить бюджетные средства по выполненным работам в 2016 году.

В настоящее время проверяется причастность других должностных лиц к совершению данного уголовного преступления.

Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.