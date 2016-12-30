В городе Днепр правоохранители задержали двух руководителей-взяточников фискальной службы

30.12.2016, 12:44

Чиновники ДФС требовали неправомерную выгоду от представителей ООО за решение вопросов, которые возникли после его плановой проверки. Задержали их сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции, УВБ областной фискальной службы и прокуратуры Запорожской области. Общая сумма полученных средств составляет 33,7 тысяч гривен.

Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области ДЗЭ Нацполиции получили информацию, что чиновники руководящего звена фискальной службы занимаются вымогательством неправомерной выгоды.

Полицейские установили, что во время проведения работники ГУ ДФС в Днепропетровской области плановой проверки ООО выявили нарушения, за которые были начислены штрафные санкции в размере одного миллиона гривен. За 20 тысяч гривен заместитель начальника отдела пообещал "договориться" со своими коллегами об уменьшении штрафа до 280 тысяч гривен.

В дальнейшем, начальник отдела Государственной налоговой инспекции одного из районов города также пообещал "помочь" представителям общества, но только в случае уплаты ими 13,7 тысяч гривен. Если он получит деньги, то ООО сможет оплатить штраф по указанному акту плановой проверки частями в течение 2017 года.

Прокуратурой Запорожской области было открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В рамках производства, правоохранители задокументировали коррупционную деятельность обоих чиновников фискальной службы, поочередно требовали от представителей общества неправомерную выгоду.

29 декабря оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области ДЗЭ Нацполиции, следователи прокуратуры Запорожской области совместно с УВБ ГУ ДФС в Днепропетровской области задержали 26-летнего заместителя начальника отдела областной фискальной службы и 32-летнего начальника отдела Государственной налоговой инспекции одного из районов города Днепр.

Задержание взяточников проводилось одновременно.

Правоохранители изъяли у задержанных фискалов 33,7 тысяч гривен, которые они получили в качестве неправомерной выгоды.

Инф. Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.