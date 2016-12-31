Два взрыва в Багдаде: более 20 человек погибли

31.12.2016, 10:34

По меньшей мере 21 человек погиб в результате двух взрывов в центре Багдада, более 40 человек ранены, сообщают информационные агентства со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что оба взрыва прогремели на многолюдном рынке в районе Синак.

Как рассказал представитель МВД Ирака, одно взрывное устройство привел в действие смертник, другое было заложено неподалеку.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Обычно такие акции в Ираке совершают боевики "Исламского государства". Об этом сообщает ВВС.