В Бразилии задержан убийца греческого посла

31.12.2016, 10:44

Посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса убил любовник его жены - местный полицейский, заявила бразильская полиция.

59-летний дипломат пропал 26 декабря. Он исчез во время поездки из столицы страны города Бразилиа в пригород Рио-де-Жанейро, чтобы провести рождественские праздники с женой и ее родителями.

Супруга дипломата, 40-летняя бразильянка Франсуаза Амиридис, сообщила о его пропаже 28 декабря.

На следующий день тело Амиридиса было обнаружено в обгоревшей машине под эстакадой в пригороде Рио-де-Жанейро. По предварительной версии, посол был убит в своей квартире, после чего тело было уложено в арендованную им машину, которая была подожжена.

Тело настолько обгорело, что бразильские власти даже после обнаружения автомобиля не сразу смогли с уверенностью заявить, что погибший - сам посол, и призывали дождаться результатов экспертизы.

Полицейский Серджио Гомес Морейра Фильо, с которым у жены Амиридиса был роман, признался, что убил посла ножом, сообщили бразильские власти.

Франсуаза Амиридис была задержана вместе с полицейским и его двоюродным братом.

Супружеская пара прожила вместе 15 лет, у них есть 10-летняя дочь. Об этом сообщает ВВС.