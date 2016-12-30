В Одесской области задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины и ребенка

30.12.2016, 15:18

В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и малолетнего ребенка. Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, подозреваемый задержан в районе села Роксоланы Овидиопольского района.

По данным отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, подозреваемый Дмитрий Погорелов, родился 9 октября 1985 года.

"Подозревается в совершении 29 декабря в пгт. Овидиополь убийства женщины и малолетнего ребенка", - сообщили в главке.

В Одесской области правоохранители 29 декабря начали спецоперацию по задержанию мужчины, подозреваемого в убийстве женщины и ее 2-летней дочери, а также поджоге их дома в Овидиополе. После тушения огня на месте были обнаружены обезглавленные тела. По данным полиции, 31-летний подозреваемый намеревался на грузовике въехать в толпу в Одессе, чтобы убить как можно больше людей.

По неофициальным данным, погибшая женщина является родственницей сотрудника одного из подразделений ГФС, и перед убийством и поджогом ее дома злоумышленник поджог жилой дом налоговика. Сотрудник ГФС и его семья в это время отсутствовали. Об этом сообщает УНИАН.