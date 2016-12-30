В Сирии зафиксировано нарушение перемирия

30.12.2016, 11:53

Повстанцы и правительство Сирии обвинили друг друга в небольших нарушениях перемирия, которое вступило в силу в полночь и пока в целом сохраняется. Ночью и с утра были небольшие стычки в провинциях Хама и Идлиб, а также около Дамаска.

Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что перемирие было нарушено практически сразу после его вступления в силу.

Однако, по данным центра, в целом режим прекращения огня затем соблюдается, несмотря на небольшие столкновения.

По данным центра, сегодня, 30 декабря, небольшие столкновения между правительственными войсками и повстанцами произошли в провинции Хама и рядом со столицей страны Дамаском. Также есть сообщения о столкновениях в провинциях Идлиб. Путин объявил о перемирии между властями и повстанцами в Сирии Правозащитники: первые часы перемирия в Сирии прошли спокойно Путин согласился сократить военное присутствие России в Сирии

Директор Сирийский центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахман рассказал Франс пресс, что небольшие повстанческие группировки и вооруженные сторонники Президента Башара Асада пытаются сорвать перемирие, так как оно фактически означает конец их влиянию.

Нарушения, по данным Рейтер, подтвердили и представители некоторых повстанческих групп. По их данным, ночью были небольшие обстрелы, которые затем прекратились.

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Перемирие в Сирии, о котором договорились Россия и Турция, вступило в силу в полночь по сирийскому времени 30 декабря.

Официально о перемирии объявил 29 декабря Президент России Владимир Путин. По его словам, власти Сирии и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня и начале мирных переговоров.

Рамки соглашения предусматривают диалог со многими вооруженными оппозиционными группировками, но не радикальными джихадистами, такими как "Исламское государство", а также Рабочей партией Курдистана (РПК) и рядом других групп.

Если перемирие будет соблюдаться, то уже в течение месяца в Казахстане откроются мирные переговоры между сирийскими властями и представителями повстанцев.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в течение двух месяцев при посредничестве Турции велись переговоры с лидерами умеренной сирийской оппозиции, в результате чего и удалось достичь этого результата.

Путин также объявил о сокращении российского военного присутствия в Сирии. Об этом сообщает ВВС.