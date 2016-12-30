Деньги на покупку жилья перечислены 617 семьям военнослужащих, которые погибли или получили инвалидность в АТО

30.12.2016, 15:53

По оперативным данным областных государственных администраций и Киевской городской администрации, на специальные счета в АО "Ощадбанк" перечислена денежная компенсация за положенное жилье 617 семьям погибших военнослужащих и лицам с инвалидностью I-II группы из числа военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в АТО и нуждаются в улучшении жилищных условий, на общую сумму 416 млн. 213 тыс. гривен.

Это стало возможным благодаря принятию постановления Кабинета Министров Украины от 19.10.2016 г. N 719 "Вопросы обеспечения жильем семей погибших военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, а также инвалидов I-II группы из числа военнослужащих, участвовавших в указанной операции и нуждающихся в улучшении жилищных условий".

Указанным постановлением определен механизм, который дает возможность членам семей погибших военнослужащих, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, а также лицам с инвалидностью I-II групп из числа военнослужащих, участвовавших в указанной операции и нуждающихся в улучшении жилищных условий, самостоятельно выбрать и купить наиболее приемлемое для них жилье за счет денежной компенсации.

Инф. Министерства социальной политики Украины.