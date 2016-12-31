Порошенко на передовой поздравил украинских воинов с Новым годом и Рождеством Христовым и принял доклад о ситуации в зоне АТО

31.12.2016, 18:16

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область, вместе с делегацией сенаторов Соединенных Штатов Америки, прибыл на

командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с наступающим Новым годом.

Президент посетил передовые позиции украинской армии в районе проведения антитеррористической операции. Глава государства посетил подразделения морской пехоты Военно-морских сил Украины, который держит линию обороны в Широкино.

Петр Порошенко пообщался с личным составом 36-й отдельной бригады морской пехоты, поздравил украинских воинов с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и вручил новогодние подарки.

По приглашению главы государства с ситуацией в зоне АТО ознакомилась также делегация сенаторов США, которую возглавляет сенатор Джон Маккейн.

Президент также вручил украинское наградное оружие американским сенаторам.

Глава государства также провел совещание в штабе АТО и принял доклад руководителя штаба о ситуации в районе проведения антитеррористической

операции, в том числе в секторе "М", где продолжаются обстрелы позиций украинских военных со стороны пророссийских террористов.

Инф. официального сайта Президента Украины.