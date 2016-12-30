Боевики обстреляли из гранатометов рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС, пострадали 10 человек

30.12.2016, 12:25

Пророссийские боевики обстреляли из гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС, пострадали около 10 человек. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По данным разведки, снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины в подразделениях российских оккупационных войск приводит к неоправданному применению военнослужащими оружия против мирного населения.

"28 декабря с.г. военнослужащие 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ обстреляли из подствольных гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС. В результате применения оружия пострадало до десяти человек", - говорится в сообщении ГУР.

За минувшие сутки боевики 45 раз обстреливали силы ВСУ, активизировались снайперы. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.