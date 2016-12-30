Мотузяник: На Мариупольском направлении боевики резко уменьшили количество

30.12.2016, 14:30

"На Мариупольском направлении ситуация сохраняется аналогичной предыдущим дням. Единственное исключение - боевики резко уменьшили количество случаев использования минометов", - сообщил полковник Александр Мотузяник, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

Всего вчера в сторону украинских позиций бандформирования выпустили 4 мины. Минометы боевики применяли в Красногоровке и Талаковке.

"Абсолютное большинство эпизодов нарушения режима прекращения огня на всем направлении произошли на участке фронта Павлополь - Широкино. Там враг круглосуточно открывал огонь из легкого вооружения. В Талаковке и Гнутовом зафиксированы случаи применения противником снайперского оружия", - отметил спикер МОУ по вопросам АТО. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 24 обстрела со стороны боевиков.

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб, трое получили ранения.

На Луганском направлении сохраняется боевая активность боевиков в районе Станицы Луганской, на дальних подступах к Крымскому и вблизи Попасной. Там они провели ряд вооруженных провокаций с использованием стрелкового оружия и гранатометов различных систем. "В целом члены бандформирований нарушили тишину на Луганском направлении 8 раз", - добавил полковник Мотузяник.

На Донецком направлении боевики открывали огонь по всей линии фронта, за исключением района Донецкого аэропорта. Светлодарская дуга, окрестности Горловки, Авдеевская промзона - на этих рубежах бандформирования обстреляли украинские позиции 13 раз. "Тяжелое вооружение противник не применял, но активными были снайперы в Авдеевке", - рассказал полковник Александр Мотузяник. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.