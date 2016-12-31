Мотузяник: У Новозвановки произошло бой между силами АТО и боевиками

31.12.2016, 13:34

На Луганском направлении главным событием вчерашнего дня, 30 декабря, стало боевое столкновение между силами АТО и боевиками, которое произошло в Новозвановке. Об этом сообщил полковник Александр Мотузяник, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

Ночью, около 2 часов, украинские позиции обстреляли. Еще 2 короткие провокации состоялись уже днем, после 16 часов. Группа из около 15 боевиков пошла в атаку. При этом их прикрывал минометный огонь. Это произошло около 16 часов.

"Столкнувшись с организованной обороной и точным огнем, оккупанты отступили. Чуть позже состоялась еще одна попытка вражеского наступления, которая закончилась для них так же неудачно. Обе атаки продолжались в целом 50 минут. Украинские войска потерь в этом бою не понесли", - рассказал полковник Мотузяник. Также обстрелы со стороны боевиков произошли в Станице Луганской и Новоалександровке. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 15 обстрелов со стороны боевиков и 1 боевое столкновение.

"На Донецком направлении обстрелы со стороны боевиков имели место быть практически на всех рубежах", - отметил полковник Мотузяник. Это произошло во второй половине дня, от полуночи до 13 часов вчера там было спокойно. Тяжелое вооружение боевики не применяли. "Обстрелы были достаточно длительными - от 30 минут до 2,5 часов", - отметил полковник Александр Мотузяник. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных нет, 1 - получил ранения в Новоалександровке.

На Мариупольском направлении обстановка остается неизменной. Основные боевые действия идут на юге. В Талаковке и Широкином вчера состоялось 3 минометных обстрела со стороны боевиков. "Вражеский огонь из легкого вооружения не утихал целый день - с 12 часов до позднего вечера", - отметил полковник Мотузяник. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении боевики осуществили 23 обстрела. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.