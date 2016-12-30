Президент Украины утвердил новый военный билет

30.12.2016, 15:01

Президент Украины Петр Порошенко своим указом No582/2016 утвердил новый военный билет. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Так, указом No582 / 2016 утверждены новые положения о военном билете рядового, сержантского и старшинского состава и положения о военном билете офицера запаса.

Как отмечается, военные билеты, изготовленные (изданные) до вступления в силу настоящего указа, считаются действительными на всей территории Украины и не подлежат обмену на военные билеты нового образца, кроме отдельных случаев.

Бланки новых военных билетов будут изготавливаться на заказ Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины. Об этом сообщает УНИАН.