Кличко: В Киеве планируют построить канатную дорогу и пешеходный мост

03.01.2017, 12:08

Столичные власти планируют начать строительство пешеходного моста в Киеве, который соединит Арку Дружбы народов с Владимирской горкой, а также запланировано строительство канатной дороги. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Киевского городского головы.

"Мы планируем начать строительство пешеходного моста, который соединит Арку Дружбы народов с Владимирской горкой. Это даст возможность сделать новый туристический маршрут, - отметил Виталий Кличко. - Мы также общаемся с инвесторами, чтобы начать строительство канатной дороги, - с правого до левого берега, до Труханова острова, и которая в будущем будет завязана на Гидропарк. Это тоже даст толчок для туристической привлекательности города", - отметил мэр Киева.

Также В. Кличко добавил, что столичная власть развивает туристический потенциал Киева. И в рамках подготовки к Евровидению большое внимание уделяет именно развитию туристической инфраструктуры.

"Моя задача как мэра сделать все, чтобы Евровидение прошло на очень высоком уровне. Музыку любят все, следовательно внимание всего мира будет приковано к Киеву. Поэтому Евровидение - это возможность презентовать наш город. И мы должны им воспользоваться. Мы инвестируем миллиарды гривен для развития инфраструктуры. Евровидение продлится несколько недель, а инфраструктура, в которую мы инвестируем средства, останется нам навсегда", - подытожил В. Кличко. Об этом сообщают "Украинские национальные новости".