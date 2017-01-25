Укрзализныця запустит прямые пассажирские поезда в Австрию и Болгарию

25.01.2017, 15:28

В планах Укрзализныци - запуск новых пассажирских поездов в Австрию и Болгарию. Об этом сегодня, 25 января, заявил глава правления компании Войцех Балчун, выступая на заседании Кабинета министров Украины.

При этом Балчун не уточнил конечные станции новых маршрутов и дату их запуска.

Ранее Министерство инфраструктуры анонсировало планы по запуску прямого железнодорожного сообщения с Венгрией (Киев-Будапешт) и Словакией.

Кроме того, в Укрзализныце заявляли, что в дополнение к уже существующему маршруту Киев-Львов-Перемышль появится еще один поезд из Украины в Польшу. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.