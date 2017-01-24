24.01.2017, 15:54

Антимонопольный комитет Украины наложил на международный аэропорт "Борисполь" штраф в размере 12,78 млн грн. Об этом в Facebook написала государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

Причина наложения штрафных санкций - злоупотребление аэропортом монопольным положением на рынке специализированных услуг.

Антимонопольный комитет признал, что МА "Борисполь" "совершал действия, которые могли привести к ограничению конкуренции на рынках наземного обслуживания на территории МА "Борисполь". Таковые действия заключались в необоснованном отказе в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и затягивании при согласовании внутренней документации ООО "Интеравиа" (мажоритарный собственник - авиакомпания МАУ), необходимой для получения сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности.

Также АМКУ решил, что МА "Борисполь" устанавливал плату за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.

Кроме штрафа Антимонопольный комитет обязал МА "Борисполь" до 1 марта 2017 г. прекратить указанные нарушения и разграничить счета на свою деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность, с одной стороны, и счета на оказание услуг по наземному обслуживанию, с другой. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.