Американская торговая палата призывает отказаться от повышения тарифов Укрзализныци

27.01.2017, 16:35

Повышение тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки до создания независимого органа, который сможет определять эффективность тарифной политики транспортного монополиста, является преждевременным.

Об этом говорится в обращении Американской торговой палаты (АСС) к премьер- министру Украины Владимиру Гройсману.

"Эксперты компаний-членов Палаты, считают преждевременной любую индексацию тарифов на железнодорожные перевозки грузов в пределах Украины, до момента создания Комиссии или другого независимого органа, который будет обеспечивать формирование тарифной политики в сфере транспортных услуг", - подчеркивает президент АСС Андрей Гунтер.

Отмечается, что только независимый орган сможет обеспечить эффективное государственное регулирование деятельности естественных монополий, которой является "Укрзализныця".

"Изменение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки в пределах Украины должно соответствовать европейским принципам регулирования транспортной отрасли, обеспечивать повышение конкурентоспособности национальной экономики и учитывать совокупные интересы всех участников транспортных отношений", - говорится в обращении Американской торговой палаты.

"Укрзализныця" намерена в 2017 году повысить тарифы на грузоперевозки на 25%. По оценкам экспертов, такое повышение сделает неконкурентной продукцию отечественных экспортеров. В частности, цена тонны черных металлов увеличится на $7-8, железорудного сырья - на $1-2,5, зерновых - на $1-1,5. В результате украинские предприятия потеряют значительную часть экспортных рынков, что приведет к снижению объемов производства. По оценкам Федерации работодателей Украины, последствием этого может стать сокращение порядка 30 тысяч человек в разных отраслях экономики.

Ранее с просьбой ввести мораторий на индексацию ж/д тарифов до создания Национальной комиссии регулирования тарифов на транспорте к премьер- министру обратились промышленные ассоциации металлургов, аграриев, химиков и производителей стройматериалов. Об этом сообщает УНИАН.